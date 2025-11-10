GROSSETO – Nuovo incontro questa mattina tra il presidente della Provincia, Francesco Limatola, e i sindacati per parlare del piano di dimensionamento che verrà approvato il 18 novembre prossimo così come deciso dalle conferenze zonali.

Sono due gli istituti sottodimensionati che si andranno ad accorpare con altri più grandi. Come già detto nei giorni scorsi si tratta di Castiglione della Pescaia (che al suo interno aveva anche Braccagni e Marina di Grosseto) e Orbetello. Una scelta che la Regione ha cercato di rinviare il più possibile, facendo ricorso e congelando di fatto il provvedimento, ma su cui non c’è più margine di trattativa visto che il Mim, il Ministero dell’istruzione e del merito, ha minacciato la Toscana di danno erariale se non ottempererà a quanto disposto dal Ministero, visto che la disposizione rientra nella legge di bilancio che prevede la riduzione del contingente in organico tra presidi e dsga (direttore dei servizi generali e amministrativi).

In Toscana si perderanno 16 prèsidi (due nella nostra provincia) da 466 a 450, con il conseguente accorpamento dei loro istituti con altri più grandi. Il limite è quello dei 600 studenti, che scende a 400 per le scuole montane.

Orbetello andrà con Albinia, mentre per quanto riguarda Castiglione della Pescaia verrà accorpata al secondo circolo (per intendersi quello di cui fa parte la scuola media Giovanni Pascoli), Braccagni rientrerà nel quinto circolo (di cui aveva già fatto parte in passato), quello della scuola elementare di Barbanella e della media Vico, e infine Marina di Grosseto sarebbe stata assegnare al primo circolo, ma sembra che sarebbe invece stato richiesto il quarto (quello di via Einaudi e via Giotto).

Per decidere di questa ultima modifica che riguarda Marina di Grosseto è dunque prevista una ulteriore conferenza zonale prima del 18 novembre.