GAVORRANO – Anche per quest’anno il Comune di Gavorrano conferma il proprio impegno a favore del tessuto associativo locale. È stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle associazioni del territorio, finalizzato alla concessione di contributi economici per la realizzazione di attività e progetti di interesse pubblico.

L’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente risorse per 10.000 euro, destinati a sostenere le realtà associative che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita sociale, culturale e sportiva della comunità.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del giorno 1° dicembre 2025. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Gavorrano.