FOLLONICA – Voglia di crescere e migliorarsi per l’Asd Balance, anche per quanto riguarda l’impiantistica. “Nei giorni scorsi, come ASD Balance abbiamo incontrato l’Assessore allo Sport del Comune di Follonica, Azzurra Droghini – ha diramato la società follonichese – per presentare ufficialmente la nostra petizione a sostegno dell’illuminazione dello skatepark comunale. La partecipazione della cittadinanza è stata significativa e questo risultato, frutto di un impegno condiviso, conferma quanto la comunità tenga a questo spazio dedicato allo sport e all’aggregazione giovanile. Durante l’incontro, l’amministrazione comunale ci ha comunicato che l’illuminazione dello skatepark è stata inserita all’interno del Piano delle opere pubbliche. Una decisione che accogliamo con soddisfazione e spirito di collaborazione, certi che questo passo rappresenti un importante segnale di ascolto e attenzione verso i giovani e le realtà sportive del territorio”

Il comunicato continua: “Crediamo che anche la nostra petizione, nel suo piccolo, abbia contribuito a dare voce a un’esigenza reale della comunità. Un gesto collettivo che assume ancora più valore alla luce dei recenti episodi di vandalismo che hanno colpito lo skatepark – come la distruzione di una delle panchine – e che avevano fatto temere danni anche alle strutture utilizzate dagli atleti. Siamo convinti che progetti condivisi come questo possano rafforzare il senso civico, proteggere gli spazi pubblici e restituire alla città luoghi vissuti, rispettati e sicuri. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità al dialogo e continueremo a collaborare con le istituzioni per il bene della comunità sportiva e dei giovani”.