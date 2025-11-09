GROSSETO – Una fantastica mattinata sulle due ruote, aperta davvero a tutti. Grazie alla sensibilità e all’organizzazione della Fiab Grosseto e ai fantastici mezzi incusivi di Ruote Libere Ciclo Officina di Via Matteotti, la UICI dela sezione territoriale grossetana ha organizzato la sua prima uscita in bicicletta per le strade della città, “Pedali che Uniscono”, per arrivare fino a Marina attraversando la ciclabile.

“Tante le persone che hanno partecipato all’evento – ha commentato la presidente Sioli Sereni – e sono venute a portare la propria personale testimonianza della Vicinanza alla Dianilità e la cosa che ci ha fatto più più pacere è stata la presenza delle famiglie con i loro piccoli ciclisti. Tutto può diventare possibile in una rete forte, volta a portare cultura e inclusione. Ringraziamo quindi la Fiab, la Ciclo Officina, la Grifo Sanitaria, l’ottica New Vision, il garante della disabilità Diego Montani, speciale Rider dell’evento, e i soci UICI, sempre presenti per portare la propria forza, sconfitte e vittorie per avvicinare e coinvolgere il territorio. Solo con una società inclusiva potremo avere un territorio vincente”.