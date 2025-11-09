GROSSETO – Due giovani sono finiti in ospedale la scorsa notte. Uno, ferito da un coltello, è grave.

La rissa è scoppiata fuori da un locale, alle 3.30 del mattino. Le due vittime, straniere, sarebbero state accerchiate da un gruppo di cinque-sei persone. Uno avrebbe preso anche una coltellata tanto da essere trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Meno grave la seconda persona.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Grosseto, l’ambulanza Croce rossa di Grosseto e l’ambulanza Anpas di Roselle oltre ai carabinieri.