GROSSETO – Cifre che emozionano e fanno sognare, quelle del campionato di un Grifone bello e spettacolare come non si vedeva da tempo (foto di Paolo Orlando). Al termine dell’undicesima giornata il team del patron Lamioni ha infilato la sesta vittoria consecutiva grazie alle quattro reti al Traiana, bottino e scarto migliore della stagione scandito da quattro uomini diversi. I torelli fanno registrare il miglior attacco e la più ampia differenza reti del girone più la seconda difesa, superati solo dal Siena che però è scivolato al quinto posto, sotto di sette punti. Le rivali più vicine – Foligno, Tau Altopascio e Seravezza – sono invece a cinque passi di distanza. La classifica quindi si sta sempre più dilatando, anche se il tasso di difficoltà della categoria rimane comunque da non sottovalutare.

Oltre ai numeri, piacciono neanche aggressività, voglia di vincere, intelligenza tattica e sicurezza di una rosa brava a mantenere alta la concentrazione e a tradurre coi fatti gli insegnamenti del tecnico Indiani.

Grifone, poker da applausi alla Terranuova Traiana

La classifica:

Grosseto 28 punti; Foligno, Tau Altopascio, Seravezza 23; Ghiviborgo, Siena 21; Prato 19; San Donato Tavarnelle 18; Terranuova Traiana, Sporting Triestina 14; Scandicci 12; Follonica Gavorrano 11; Orvietana, Aquila Montevarchi 10; Cannara, Camaiore 9; Sansepolcro 7; Poggibonsi 3.