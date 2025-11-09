GROSSETO – Quattro schiaffi alla Terranuova Traiana e il Grifone tira a lucido il suo primato in solitaria, al termine dell’11esima giornata (foto di Paolo Orlando). Il 4-0 a spese dei team di Becattini è lo starto migliore del girone E come anche della stagione biancorossa, che vale un importante +5 rispetto alle seconde Seravezza e Foligno. Rompe il ghiaccio Bacciardi all’11, mentre il raddoppio arriva alla mezz’ora dalla verve di Montini. Pochi minuti e Sabelli firma il 3-0, mandando in delirio il pubblico del Carlo Zecchini. A inizio ripresa massima punizione per gli scatenati locali, con Riccobono che non sbaglia. Poco o niente dagli ospiti, che non riescono a riproporre la pericolosità delle ultime gare. Altre chance per i biancorossi, che impegnano Pagnini in almeno un paio di occasioni oppure mancano di poco il bersaglio.

GROSSETO: Marcu, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Bacciardi, Bellini, Montini, Benedetti, Gonnelli, Brenna, Ciraudo. A disposizione: Romagnoli, Della Latta, Gerardini, Disanto, Ampollini, Ciabuschi, Guerrini, Fiorani, Ferronato. All. Indiani.

TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti, Degl’Innocenti, Cioce, Bruni, Sesti, Sborghi, Mannella, Marini, Tassi, Benucci. A disposizione: Rosadi, Ficini, Bargellini, Innocenti, Zhupa, Ngom, Senzamici, Saltalamacchia, Cardo. All. Becattini.

ARBITRO: Gallo di Bologna; assistenti Guiducci di Empoli e Scorteccia di Firenze.

MARCATORI: 11′ Bacciardi, 29′ Montini, 33′ Sabelli, 4′ st (rig.) Riccobono.

NOTE: oltre 1400 spettatori.