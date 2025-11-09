ARCIDOSSO – Una foto che giunge da lontano, dal 1944. Ce la invia Anna Maria Pantaloni per la nostra rbrica Maremma com’era.
La foto ritrae «Quattro ragazzi grossetani in gita ai Grappolini di Arcidosso. Ed è stata scattata il lunedì di Pasqua del 1944».
«Il primo da sinistra è mio padre Egidio Pantaloni, accanto a lui mia madre Ilva Scarpelli. Degli altri due non so il nome» conclude la nostra lettrice.
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
