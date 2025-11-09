MAGLIANO IN TOSCANA – Un uomo di 28 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto alle 10.50 a Magliano in Toscana.
L’uomo era in bici, sulla strada provinciale 9. Non si conosce la dinamica dell’incidente ma le ferite riportate hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza infermieristica della Misericordia Scansano edell’elisoccorso sanitario Viterbo.
L’uomo è stato trasportato in codice 3 al Policlinico di Siena.
Cronaca
