CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Bella vittoria per la squadra di serie A2 della Blue Factor: in Coppa Italia al Casa Mora, i ragazzi di Federico Paghi regolano per 5-2 la Mgm Remaplast Crech Eboli, che nella gara d’andata di qualche settimana fa aveva battuto i maremmani. Partita subito combattuta. Beato davanti a Bussotti non sbaglia per l’1-0. Piro da fuori su punizione indiretta, cannoneggia il pari. Filippo Montauti non sfrutta un rigore, il tiro è largo in avanzamento. Nel finale di tempo ci pensa Faelli su tiro libero a battere Coria per il 2-1, pallina sotto la traversa dopo qualche finta, che manda le squadre al riposo.

Ad inizio ripresa ancora Faelli segna il 3-1 dopo un attacco tambureggiante di Bracali. Piro serve Andrea Montauti e il tiro dal vertice sinistro s’insacca sul primo palo, 4-1. L’Eboli di Paolo de Rinaldis reagisce: in mischia Vicinanza accorcia, e poco dopo il rigore di Agostinho vale il 4-3. Sul tiro di Nerozzi e respinto corto dal portiere, è ancora Andrea Montauti a trovare lo spiragli giusto e segnare il 5-3. Nel finale il Castiglione controlla e centra i tre punti.

Blue Factor Castiglione-Mgm Remaplast Cresh Eboli 5-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Tommaso Bracali, Michele Nerozzi, Filippo Montauti, Andrea Montauti, Diego Bracali. All. Federico Paghi.

MGM REMAPLAST CRESH EBOLI: Tomas Coria, (Salvatore Petrillo); Davide Gallotta, Alessio Vicinanza, Andrea Beato, Vincenzo Paciello, Andrea Niola Melone, Francesco Quaranta, Matteo Vicinanza, Argentino Pedro Agostinho. All. Paolo de Rinaldis.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro di Viareggio.

RETI: pt (2-1) 4’06 Beato (E), 12’20 Piro (C), 24’17 pp Faelli (C); st, 2’38 Faelli (C), 11’06 A.Montauti (C), 12’18 Vicinanza (E), 15’20 rig. Agostinho (E), 16’06 A.Montauti (C).

Serie A2 Coppa Italia – 7 turno 8/9 novembre

Blue Factor Castiglione-Mgm Remaplast Eboli 5-3

Nova Medicea Viareggio-Newco Roller Matera 0-1

Iren Follonica-Mgm Remaplast Eboli

La classifica Coppa Italia A2 girone D

Roller Matera (8) 24 punti; Pumas Viareggio (6) 12; Castiglione (6), Eboli (6) 6; Follonica (5) 0

Serie A2 Coppa Italia – 8 turno 15 novembre

Blue Factor Castiglione-Nova Medicea Viareggio

Serie A2 Coppa Italia – 9 turno 22 novembre

Iren Follonica-Blue Factor Castiglione

Vittoria senza particolari problemi per gli Under 17 de Lo Scoiattolo: il Castiglione al Casa Mora regola per 7-2 i Pumas Ancora Viareggio, maremmani subito in vantaggio: dopo poco più di tre minuti è 3-0 con i gol di Agresti, Turbanti e ancora Agresti. Il Castiglione controlla, e segna ancora con Bechini con il gol di Lazzerini che manda sul 4-1 le squadre al riposo. Nella ripresa i biancocelesti allungano sul 6-1, doppietta di Turbanti. Barsacchi accorcia, fino al 7-2 finale di Bechini.

U17, Lo Scoiattolo Castiglione-Pumas Ancora B 7-2

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Andrea Asta, Michele De Salvatore; Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Filippo Bagnoli, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mattia Sforzi, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

PUMAS ANCORA VIAREGGIO B: Jacopo Gilioli, Ryan Cinquini; Christian Lazzarini, Lorenzo Malfatti, Gianluca Squeo, Martina Cupido, Lorenzo Giorgio Triglia, Giacomo Mutti, Tommaso Barsacchi. All. Cristiano Bottarelli.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (4-1) 1’28 Agresti (C), 1’51 Turbanti (C), 3’42 Agresti (C), 11’56 Bechini (C), 12’54 Lazzerini (V); st 10’42 Turbanti (C), 16’41 Barsacchi (V), 19’47 Bechini (C).

Under 17 zona 4 – 5a giornata 9 novembre

Lo Scoiattolo Castiglione-Pumas Viareggio B 7-2

Sarzana-Pumas Viareggio A

Riposa Cgc Viareggio

La classifica

Pumas Viareggio A (3), Castiglione (4) 9 punti; Sarzana (3) 6; Cgc Viareggio (4) 3; Pumas Viareggio B (4) 0

Under 17 zona 4 – 6a giornata 23 novembre

Cgc Viareggio-Lo Scoiattolo Castiglione

Pumas Viareggio B-Sarzana

Riposa Pumas Viareggio A

Stessa musica per gli Under 15 La Scala, che regolano 7-0 lo Startit Prato. Al CasaMora pronti, via e già dopo poco più di tre minuti il punteggio è sul 4-0: apre le danze Sforzi cui segue la tripletta al veleno di Giabbani. Il 5-0 che chiude la prima frazione è di Pucillo. Nella ripresa la squadra di Bracali decide di controllare ma arrivano le reti di Bagnoli e Giabbani per il definitivo 7-0.

U15, La Scala Castiglione-Startit Prato 7-0

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, Andrea Asta; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

STARTIT PRATO: Duccio Picci; Alessio Paccosi, Helena Bendoni, Marco Zanaga, Matteo Castagnozzi, Alessandro Bendoni, Elia Santiccioli. All. Oscar Barbani.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (5-0) 0’26” Sforzi (C), 0’59”, 1’58 e 3’15 Giabbani (C), 6’37 Pucillo (C); st 2’18 Bagnoli (C), 12’42 Giabbani (C).

Under 15 zona 4 – 6 giornata 8 novembre

Cp Grosseto B-Rot.ca Camaiore 3-4

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 10-2

Bluoptik Follonica-Cp Grosseto A 3-2

La Scala Castiglione-Startit Prato 7-0

Versilia HForte-Sarzana A 0-18

Sarzana B-Siena 7-0

La classifica

Cgc Viareggio, Castiglione 18 punti; Cp Grosseto A, Sarzana A 15; Rot.ca Camaiore, Follonica 10; Sarzana B 6; Versilia HForte 4; Prato, Spv Viareggio 3; Siena 1; Cp Grosseto B 0

Under 15 zona 4 – 7a giornata 22 novembre

Sarzana B-Bluoptik Follonica

Cp Grosseto A-Cgc Viareggio

Rot.ca Camaiore-Spv Viareggio

Sarzana A-Cp Grosseto B

Siena-La Scala Castiglione

Startit Prato-Versilia HForte