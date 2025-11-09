GROSSETO – Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Grosseto è stata discussa la proposta di delibera sulla Ciclovia tirrenica. Proposta a cui il gruppo consiliare del Partito democratico di Grosseto ha votato contro.

L’oggetto, afferma il Pd era «Determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione della variante al progetto definitivo del Lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratto Costa della Maremma – Progetto PNRR – Presa d’atto ai sensi dell’art. 1, LRT 12/2022. Lotto 2B: Costa della Maremma, tratti di completamento compresi nella provincia di Grosseto dal Comune di Follonica al Comune di Capalbio – soggetto attuatore Provincia di Grosseto. Delibera: presa d’atto della Determinazione Dirigenziale n. 925 del 01/07/2025 della Provincia di Grosseto».

«Fin qui, nulla di particolare. Ma la presentazione della delibera da parte dell’assessore Fabrizio Rossi si è trasformata in una scena a dir poco imbarazzante. L’assessore, chiamato a illustrare il provvedimento, ha iniziato a parlare di tutt’altro, confondendo completamente i tratti della ciclovia in questione. Nella sua esposizione, Rossi ha fatto riferimento ai lotti di collegamento tra il ponte sull’Ombrone, Principina a Mare e Marina di Grosseto, porzioni non contemplate in questa proposta di delibera e del tutto estranee al Lotto 2B».

A quel punto il Partito democratico è intervenuto con il capogruppo del Davide Bartolini, che ha chiesto chiarimenti in aula: «Non ho capito un passaggio dell’assessore – ha detto Bartolini – perché ha parlato di altri lotti che non rientrano nella proposta in discussione. In quarta commissione, dove abbiamo esaminato questa delibera, si è parlato del Lotto 2B, cioè del tratto dal ponte sull’Ombrone verso sud, fino a Capalbio, di competenza provinciale. In Consiglio non siamo in camera caritatis: dobbiamo parlare ai cittadini, spiegare cosa votiamo e con quali competenze. Invece oggi abbiamo ascoltato una presentazione che nulla aveva a che vedere con la delibera reale».

«Di fronte all’incalzare del capogruppo Pd, l’assessore Rossi, in evidente difficoltà, ha tentato di chiamare in aiuto l’assessore Riccardo Ginanneschi, che però in quel momento era uscito dall’aula. Ne è seguito un silenzio imbarazzante, con l’intero Consiglio in attesa di una risposta che non arrivava. Un episodio che ha mostrato in modo plastico l’impreparazione della Giunta e la superficialità con cui viene gestita l’attività amministrativa».

«Quando Ginanneschi è rientrato, ha provato a chiarire, ma senza fornire spiegazioni convincenti né correggere la confusione creata da Rossi. Quindi per noi è inaccettabile che si arrivi in Consiglio comunale a presentare atti pubblici senza conoscerne i contenuti. La delibera riguarda la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana, che sono i veri soggetti attuatori e finanziatori del progetto. L’amministrazione comunale ha solo un ruolo marginale, ma nonostante questo non è riuscita nemmeno a spiegare con chiarezza l’oggetto della presa d’atto. I cittadini meritano competenza, non improvvisazione».

Per queste ragioni, il gruppo consiliare del Partito democratico ha deciso di «votare contro la delibera, non per contrarietà al progetto della Ciclovia Tirrenica, che il PD considera strategico per la mobilità sostenibile e lo sviluppo turistico del territorio, ma come atto politico di protesta contro l’imbarazzante impreparazione dell’assessore Rossi e dell’intera maggioranza».

«Abbiamo rispetto per il lavoro della Provincia e della Regione – conclude il gruppo PD – ma in Consiglio abbiamo assistito all’ennesima dimostrazione di una Giunta che naviga a vista, confonde le carte e non studia gli atti. Grosseto merita amministratori preparati, non improvvisatori».