BAGNO DI GAVORRANO – Buona la prima per mister Lucio Brando, che riporta al successo il Follonica Gavorrano grazie all’1-0 corsaro, in zona Cesarini, a spese dell’Aquila Montevarchi. Un gol segnato al 90′ che permette ai biancorossoblù di scavalcare proprio la formazione valdarnese e uscire dalla zona play out.

Primo tempo che si divide sostanzialmente a metà tra le due squadre, con il Follonica Gavorrano che prova a fare subito la partita.

Al 9′ la prima occasione per i minerari arriva su calcio di punizione battuto da Bellini, dopo il fallo di Coly su Mutton che costa l’ammonizione al difensore valdarnese. Il tiro dal vertice sinistro dell’area di rigore termina di un soffio a lato sul primo palo.

Al 13′ i biancorossoblù si fanno di nuovo avanti con Pescicani dopo la sua discesa sulla sinistra, Giusti blocca senza problemi.

Al 20′ Giusti, con un grande intervento, mette il piedone e sventa l’occasione biancorossoblù. È di Bellini la palla illuminante per Mutton, smarcatosi in area. Il tiro a botta sicura dell’attaccante viene respinto in uscita dall’estremo difensore di casa.

Poco dopo, tiro dalla distanza di Mattei su azione di calcio d’angolo è velleitario e termina sopra la traversa.

Al 38′ locali vicini al gol con un botta dell’ex Rosini dopo un’azione insistita, ma la palla termina non lontano dalla porta difesa da Poggiolini.

Montevarchi pericoloso anche al 43′: Coly stacca di testa su calcio di punizione ma non impatta bene, spedendo sopra la traversa.

Al termine dei due minuti di recupero il duplice fischio dell’arbitro manda così le squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Dopo il rientro in campo, al 4′ i padroni di casa provano a sfondare la retroguardia rivale con un tiro di Boncompagni dalla distanza, la palla termina docile tra le braccia di Poggiolini.

Al 12′ lo scambio tra Mutton e Giordani porta quest’ultimo al tiro con il piattone dal limite dell’area, la conclusione è centrale ed è preda di Giusti.

Al 14′ la discesa sulla sinistra di Pescicani porta Giordani al tiro di prima intenzione, questa volta l’attaccante apre troppo e la sfera termina fuori dallo specchio.

Al 21′ Maurizi, dopo una respinta errata della difesa di casa, tenta la conclusione dalla distanza scheggiando la traversa a portiere quasi battuto.

Dopo le prime battute della ripresa in favore del Montevarchi è ancora il Follonica Gavorrano che cerca di fare la partita e di rendersi pericoloso dalle parti di Giusti con azioni manovrate.

Non ci sono però grossi pericoli per due squadre fino allo scoccare del 90′, quando il Follonica Gavorrano trova il vantaggio. Mutton la mette dentro per Pescicani, che è il più lesto di tutti e spizza in rete nonostante la marcatura di due difensori avversari, che forse toccano anche la sfera prima che finisca in porta.

Nel finale il Montevarchi prova a recuperarla ma i 3′ concessi dall’arbitro, allungati poi a 5, non bastano ad evitare la sconfitta.

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Cecconi, Coly, Bigazzi, Bocci, Boncompagni (35′ st Tommasini), Galastri (24′ st Tatti), Bassano (13′ st Siniega), Nannini, Rosini (46′ st Mencagli), Mattei (24′ st Lovari). A disposizione: Failli, Mariniello, Galeota, Casagni. All. Marmorini.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Rovere (47′ st Arrighi), Bernardini, Matteucci, Bellini (37′ st Bianchi), Marino (41′ st Lo Sicco), Maurizi (24′ st Remedi), Mutton, Fremura (31′ st Proietti), Pescicani, Giordani. A disposizione: Pacini, Bucci, Maltoni, Pimpinelli. All. Brando.

ARBITRO: Amadei di Terni; assistenti Eliso e Camillo Amarante di Castellammare di Stabia.

MARCATORI: 45′ st Pescicani.

NOTE: ammoniti Coly, Giordani, Bernardini, Cecconi. Recuperi 2+5.

“Prima di tutto permettetemi di esprimere contentezza per quanto riguarda questo risultato – ha commentato mister Lucio Brando – cheo dedichiamo tutti alla società e, in primis, alla proprietà, perché credo che ce ne fosse veramente bisogno. So che si dedica tanto a questa squadra, quindi è giusto che ogni tanto raccolga dei meriti, perché li ha. In seconda battuta estendo i complimenti sicuramente ai ragazzi, perché credo che oggi abbiano dimostrato di essere una squadra viva, di essere una squadra che ha creduto fin dal primo minuto del mio arrivo a un lavoro chiaramente molto diverso. Siamo in una fase molto embrionale rispetto a un percorso tecnico-tattico, ma questo lo sappiamo tutti. Quello che ho cominciato a chiedere parallelamente a questo percorso era un atteggiamento importante da tenere contro un avversario comunque forte, fuori casa, contro la squadra blasonata. Quindi bisogna dare merito a questi ragazzi perché hanno lavorato forte. È la prima volta quest’anno che non si prende gol, credo che anche questo sia un fattore non da poco. E quindi bravi, bravi ragazzi”.