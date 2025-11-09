GROSSETO – «Stiamo valutando con i legali un possibile ricorso al Tar» a dirlo Giampiero De Michele presidente Maremma Social Rugby, società sportiva maremmana che ha partecipato ala gara per l’affidamento del campo sportivo di via Austria a Grosseto.

A luglio il Comune di Grosseto ha avviato una dimostrazione di interesse per l’affidamento del campo sportivo. «Fra i vari requisiti per la partecipazione il Comune, in maniera erronea, indica come requisito l’iscrizione al “Registro nazionale delle Asd e Ssd istituito presso il Coni” erroneamente in quanto dal 30 agosto 2022 tale registro non ha più funzioni istituzionali ma semplicemente di archivio storico per le attività effettuate prima della data di eliminazione» scrive De Michele.

«L’iscrizione al “vecchio” registro Coni, sostituito successivamente dal Rasd, permetta alle Asd di essere riconosciute dallo Stato come tali e permette fra le altre cose di poter effettuare attività con le federazioni sportive e di creare contratti sportivi per gli allenatori».

«Al termine della manifestazione di interesse e a seguito della verifica dei documenti veniamo invitati a partecipare al bando noi, Asd Maremma Social Rugby aps, e l’Asd Barbanella con il suo presidente Ciro Cirillo consigliere comunale del Partito democratico. Questa seconda società ottiene l’affidamento».

«Abbiamo però constatato che sul Rasd (il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche) l’Asd Barbanella non c’era. Abbiamo contattiamo l’amministrazione comunale che ha tolto l’affidamento per difetto del requisito soggettivo richiesto (art 10.2.3 del disciplinare di gara) ma non ha affidato il campo nemmeno a noi in quanto “non in possesso delle capacità tecnico professionali art 10.4 nel disciplinare che richiede la dimostrazione che nel triennio 2022/24 si sia svolto almeno 12 mesi continuativi di attività in impianti sportivi similari mentre siccome l’asd è stata costituita ad agosto 2023 manca del requisito di continuità dei tre anni”). Cosa assurda in quanto il requisito sono i 12 mesi di attività continuativa nei tre anni non tre anni di attività continuativa».

«Visto che l’art. 10.4 è superabile grazie all’avvalimento di un’altra società ausiliaria chiediamo l’aiuto dell’asd Condor81er polisportiva Grosseto e ci ri-presentiamo alla seconda tornata del bando, sicuri di essere da soli in quanto il punto previsto dall’art.10.2.3 non prevede ausili da parte di altre società ed è motivo di esclusione. Invece il 5 settembre l’asd Barbanella avvia le pratiche di iscrizione al Rasd e il Comune di Grosseto contemporaneamente ri-presenta per la seconda volta il bando invitando noi e asd Barbanella che però ancora non ha il requisito dell’iscrizione e comunque andava esclusa in quanto il 28 di luglio era sprovvista dei requisiti per partecipare» continua De Michele.

«Il 22 settembre si chiude la seconda tornata e nuovamente la commissione nominata dal Comune di Grosseto affida il campo a Asd Barbanella, anche se non è ancora iscritta al Rasd, ma mi rispondono che “si richiede esplicitamente l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il Coni e non al Rasd istituito presso sport e salute” al quale Asd Barbanella si era iscritta il 5 settembre, questo nonostante abbia fatto notare che tale registro aveva trasferito tutti i ruoli istituzionali al Rasd e quindi non aveva nessun valore utile alla partecipazione del bando».

«Da questo momento non abbiamo più ricevuto risposte. Preso appuntamento con il sindaco, dopo l’incontro ci ha detto che ci saremmo risentiti velocemente (era il 6 ottobre), ma non siamo più riusciti a contattare né lui né i suoi collaboratori. Nonostante la sequenza di errori, revoche e annullamenti, il campo è stato nuovamente affidato ad Asd Barbanella».

«Vorrei concludere confrontando la nostra proposta con quella che si è aggiudicata il campo:

La nostra offerta tecnica, con l’ausilio di Asd Condor81 Polisportiva, prevedeva: corsi gratuiti di avviamento allo sport CONI per bambini dai 4 ai 7 anni; corsi gratuiti per gli over 8 anni, tenuti da circa venti tecnici federali, nelle discipline del rugby, flag football, cheerleading, tiro con l’arco, pallavolo e calcio. Insieme ai Condor81, contiamo su circa 300 tesserati dell’anno precedente. Tutta l’attrezzatura sportiva e l’attrezzatura necessaria alla gestione di un campo sportivo (trattorini taglia erba, impianto di irrigazione, tensostrutture, ecc.) di nostra proprietà».

«La proposta tecnica di Asd Barbanella prevede corsi di calcio a ranghi ridotti dai 5 ai 10 anni e una collaborazione con “Humanity & More ETS”, un ente del terzo settore con sede a Napoli che, dal sito Runts, non risulta avere né dipendenti, né volontari, né collaboratori. Inoltre, Asd Barbanella, iscritta al Rasd solo dal 30 settembre, indica solo 5 tesserati attivi (i membri del direttivo) e come unica disciplina praticata il calcio a 11 con la UISP».

«Per quanto riguarda l’offerta economica, noi abbiamo offerto 911 euro + Iva, superiore a quella di Asd Barbanella che è di 780 euro + IVA».

«Dalla sequenza degli atti emerge una persistente e chiara volontà politica di assegnare la gestione dell’impianto sportivo ad Asd Barbanella. Per tutelare i nostri diritti abbiamo presentato una segnalazione all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) e una al Comitato dei garanti del Pd. Stiamo inoltre valutando con i legali un possibile ricorso al Tar».