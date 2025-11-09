AREZZO – I Vigili del fuoco di Arezzo stanno intervenendo da questo pomeriggio nella zona dell’Alpe della Luna, al confine fra Arezzo e Pesaro Urbino, per la ricerca di un elicottero privato per il quale è arrivata un’allerta Cospas/Sarsat (Sistema che rileva i segnali di emergenza dai trasmettitori dei velivoli).

L’elicottero Drago di Arezzo ha sorvolato la zona senza alcun esito. Le ricerche sono rese difficoltose dalla fitta nebbia e dalla zona impervia. Coordinati dai vigili del fuoco di Pesaro, sono sul posto squadre ordinarie e specializzate (cinofili e droni).

Al momento le ricerche non hanno dato esito, le operazioni sono rese difficili dalla fitta nebbia e dalla zona impervia.

Sul posto continuano a operare sistema regionale di emergenza e Protezione civile, Vigili del fuoco, forze dell’ordine, Soccorso alpino e unità specializzate. Le ricerche proseguono senza sosta.