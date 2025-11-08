GROSSETO – Missione dell’ufficio Relazioni internazionali in Spagna. Una delegazione composta tra gli altri dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal presidente del Consiglio Fausto Turbanti partirà domenica per Salou, in Catalogna.

“Lo scopo – spiegano sindaco e presidente – è avvicinare le imprese locali con quelle internazionali, aprire, dunque, nuovi scenari. Andiamo lì anche per partecipare a un grande evento che si terrà il prossimo anno e che ci vedrà protagonisti. Salou è una realtà molto simile a Grosseto, cittadina che concentra gran parte della propria economia nella ricezione turistico-ricettiva e nello sport”.

La delegazione incontrerà il sindaco di Salou. Vivarelli Colonna e Turbanti sono soddisfatti rispetto all’andamento dell’ufficio: “Abbiamo già un bilancio estremamente positivo. Pensiamo agli accordi stretti con la delegazione cinese nel recente interscambio culturale e commerciale. Il B2B al porto della Maremma è stato un successo clamoroso, così come molte altre iniziative che stanno sorgendo sempre grazie al supporto di questa neonata sezione comunale”.

Sono poi previsti ulteriori viaggi. “Abbiamo nel mirino ulteriori mercati come quello della Colombia e quello tedesco in cui prevediamo una visita a Lipsia. Siamo anche in collegamento con il presidente della Camera di commercio di Berlino. Senza dimenticare Londra, dove c’è il recente invito dell’ambasciata. Insomma, l’ufficio Relazioni internazionali si dimostra molto attivo e capace di creare e intercettare possibilità di assoluto rilievo. Grosseto – insistono il sindaco Vivarelli Colonna e il presidente Turbanti – è il primo Comune italiano che sta affrontando con grande serietà e risultati tangibili un’impostazione governativa che prevede una forte crescita nell’export. La forte attenzione rivolta alle azioni dell’ufficio Relazioni internazionali dalla Camera di commercio, dalle associazioni di categoria, dalle imprese, dalle varie realtà associative e dai media – concludono – è un segnale significativo che ci fa comprendere ulteriormente che la strada intrapresa è quella corretta”.