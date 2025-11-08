FOLLONICA – «Questo sembra essere davvero un weekend di forte attivismo per il Partito democratico, al gusto di mistificazione e tanta demagogia, a cui è davvero difficile non replicare».

Esordisce così la lista civica “Matteo Buoncristiani sindaco” in una nota.

«Accogliamo innanzitutto con favore l’insolita attenzione della minoranza per la sicurezza, da sempre trascurata dalle (loro) precedenti amministrazioni: ma addirittura arrivare ad invocare le ronde pare davvero poco credibile da parte di chi ha sempre osteggiato ogni politica seria di sicurezza, con il pretesto e la scusa di non voler trasformare la città in uno stato di polizia. Basti pensare alle critiche mosse proprio dai democratici all’operazione Strade Sicure che ha portato per la prima volta in città il supporto dei militari dell’esercito».

«Il presidio di stamattina del Pd nel quartiere Senzuno per ascoltare cittadini e commercianti, per quanto opportuno è sicuramente tardivo, e ci auguriamo che, invece di aver offerto soluzioni non richieste, sia servito a fare mea culpa per il risultato di anni di trascuratezza e lassismo a firma centrosinistra».

«La sicurezza è cosa seria, non è una bandiera da sventolare al bisogno, richiede azioni certamente repressive ma soprattutto anni di politiche sociali e culturali preventive che, evidentemente in passato non sono mai state fatte, a cominciare dal progettare spazi pubblici accoglienti e vivibili, dei quali i cittadini si possano riappropriare e fruire in serenità. E le telecamere? Il Pd chiede la videosorveglianza ignorando quanto già annunciato dall’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti, cioè l’arrivo delle telecamere proprio a Senzuno, frutto della fase di progettazione cui l’assessorato e gli uffici stanno lavorando già da maggio».