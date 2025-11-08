BAGNO DI GAVORRANO – Arriva la tanto attesa prima vittoria casalinga per le ragazze del Follonica Gavorrano, che hanno battuto 2-1 il Gf Rione per 2-1. La partita inizia con grande determinazione, mostrando una cattiveria agonistica che mette subito in difficoltà le avversarie. Le ragazze impongono il loro ritmo e il loro gioco, con scambi rapidi e senza dare punti di riferimento.

Tuttavia, un errore in fase di impostazione permette alle ospiti di passare in vantaggio. Le biancorossoblù reagiscono e alzano il ritmo, avvicinandosi al pari con Goergens.

Poco dopo, un rilancio del portiere avversario viene anticipato da Vincenti, che serve D’Antoni. Quest’ultima trova Goergens con un passaggio millimetrico, con il tocco che vale il pareggio. Il primo tempo si conclude in parità.

Nella ripresa D’Antoni trova la via del vantaggio con un tiro preciso rasoterra, lasciando il portiere avversario senza scampo. Le avversarie cercano in tutti i modi di pareggiare, ma trovano sulla loro strada una super Falcinelli, decisiva in porta.

Con tenacia e determinazione, le ragazze riescono a portare a casa i primi tre punti interni. Un’ottima prestazione che fa ben sperare per le prossime partite.

“Nonostante una partenza difficile in campionato – ha detto mister D’Antoni – la nostra squadra sta mostrando segnali di miglioramento sia nel gioco che nelle prestazioni. Dopo un confronto costruttivo tra lo staff e le ragazze, e con alcuni cambiamenti nei nostri allenamenti soprattutto a livello logistico, stiamo riconquistando fiducia e migliorando la condizione fisica. Allo svantaggio le ragazze non si sono lasciate scoraggiare e hanno reagito con grande determinazione, hanno mostrato aggressività su ogni pallone. Nel secondo tempo sono rientrate in campo cariche di energia e convinte di poter portare a casa la vittoria. È stata la caparbietà e il sacrificio di tutta la squadra a fare la differenza. È il risultato dell’unione e del lavoro di squadra, voglio ringraziare tutte le ragazze per il loro impegno. Un ringraziamento speciale va al nostro portiere Giulia Falcinelli, che è stata fondamentale nel gestire le reazioni del Gf Rione. Vorrei anche fare i complimenti a Sara Gobbi, che sta progredendo notevolmente nel suo gioco. Non voglio ripetermi, ma questa vittoria è meritata da tutto il gruppo e dallo staff, continuiamo su questa strada“.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rossi, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Zorzi, Rinaldi, Bargelli, Borrelli. All. D’Antoni.

GF RIONE: Guerranti, Spagli, Shikata, Robuschi, Petruzzi, Cocimano, Romero Fratini, Giovannini. All. Iuorio.

RETI: Cocimano, Goergens, D’Antoni.