GROSSETO – Domenica 9 novembre alle 10 la Sala Spi Cgil di Grosseto (Via Repubblica Dominicana 80/G) ospiterà l’iniziativa “Partita a scacchi con la diplomazia internazionale”, organizzata dal Partito Comunista Italiano Toscana e dalla Federazione di Grosseto del Pci.

“La situazione internazionale – spiegano gli organizzatori – sta delineando una politica di economia di guerra destabilizzante e pericolosa. Si assiste continuamente a dinamiche di sovvertimento che vedono coinvolti Occidente, Medio Oriente e Sud America nell’ambito di una logica colonialista promossa dagli Stati Uniti. Tregue false e pericoli inventati che fanno scattare la scintilla della reazione genocida. Nel mentre, un’Europa servile e votata al profitto, perdendo il senso di poter essere un argine alle guerre e alla spartizione di territori, ha compromesso gravemente la possibilità di un mondo di pace. Serve una prospettiva nuova e diversa per costruire un futuro con al centro il disarmo e l’autodeterminazione dei popoli: un compito arduo scomparso da tutte le agende dei partiti, ma di estrema urgenza per noi”.

Di questo tratteranno nel dibattito aperto al pubblico Daniele Gasperi (segretario provinciale Pci Grosseto), Massimo Longobardi (membro della segreteria nazionale del Pci e docente di Storia dell’economia) e Marco Barzanti (segretario regionale Pci Toscana).