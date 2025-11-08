Foto di repertorio

GROSSETO – Manita e quarta vittoria per l’Atlante Grosseto, che piega l’inseguitrice Real Fabrica con un 5-1 che incanta il pubblico della Bombonera. La settima giornata vede il vantaggio degli ospiti con Triglia, ma già prima del riposo Toni Jodas ripristina gli equilibri. Nel secondo tempo l’Atlante passa in vantaggio con bomber Fahd e spegne definitivamente le ambizioni dei laziali con reti del veterano Gianneschi e doppietta di Augustin.

Terzo posto in ghiaccio per i maremmani, sempre dietro alla prima Maccan Prata e al Lecco.

ATLANTE GROSSETO: Chisci, Vasile, Mariani, Gianneschi, Toni Jodas, Augustin, Telesca, Ugas, Mesa Maldonado, Fahd, Yaghoubian, Rayane. All. D’Urso.

REAL FABRICA: Relandini, Martinez, Frigerio, Triglia, Debetio, De Felice, El Johari, Stentella, Malatesta, Sbarra, Giove, Nunzi. All. Lucchetti.

MARCATORI: 10′ Triglia, 17′ Toni Jodas, 8′ st Fahd, 10′ st Gianneschi, 16′ st e 19′ st Augustin.