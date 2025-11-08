GROSSETO – Approvata nel Consiglio comunale del 7 novembre la variazione di bilancio previsionale 2025-2027 di Grosseto.

“Le principali modifiche – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Bilancio Simona Rusconi – hanno interessato le entrate con una variazione in diminuzione da proventi articolo 142 del Codice della strada per 2 milioni 650mila euro e una variazione in aumento di 780mila euro di maggiori proventi da permessi a costruire”.

“A seguito del Dm licenziato dal Mit con cui si chiedono nuove procedure di omologazione per un legittimo utilizzo delle stesse, il comandante della Polizia municipale, recepite le disposizioni impartite dal Prefetto, ha segnalato la necessità di sospendere il servizio di controllo della Polizia stradale con l’uso di autovelox e simili. Gli effetti ribaltati sul bilancio hanno visto una riduzione di entrata per 2 milioni e 650mila euro lordi che, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità si riducono a un milione e 615mila euro”.

“Tale ingente somma – proseguono il sindaco e l’assessore – ha richiesto un importante sforzo degli uffici e dell’assessorato incentrato a mantenere gli equilibri di bilancio destinando risorse diverse a copertura di spese fondamentali. Penso, per esempio, alla quota annua dei mutui per la viabilità, la manutenzione straordinaria delle strade, gli interventi sul verde pubblico e sul fenomeno del randagismo. Risorse alternative – insistono Vivarelli Colonna e Rusconi – sono state trovate nell’avanzo vincolato del Codice della strada e nell’avanzo libero. Parliamo cioè di risorse accantonate negli anni passati che si vanno a sommare alle entrate ordinarie. La seconda entrata, questa volta in aumento, consiste in un incremento di 780mila euro dovuti a proventi da permessi a costruire, essendo state di gran lunga superate, con titoli effettivi rilasciati, le previsioni iniziali di bilancio. Sul lato spese – infine – la variazione importante riguarda i risparmi generati dalle mancate assunzioni al cui posto abbiamo preferito favorire un incremento di 403mila euro per il fondo delle risorse decentrate destinate a sistemi premiali dei dipendenti comunali”.