GROSSETO – Undicesima di campionato per il Grosseto capolista, che se la vedrà con la Terranuova Traiana. Rivale già affrontato dai biancorossi in Coppa Italia, proprio a inizio di stagione, ma in crescita e attualmente a metà classifica dopo alcuni risultati interessanti (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Nelle ultime tre giornate hanno fatto sette punti contro tre squadre di alta classifica – ha detto mister Indiani – ma la partita è difficile e lo sappiamo tutti, come lo sono tutte. Nessuna correlazione con la Coppa, dopo sono cambiati molto. Dovremo fare una grossa gara per poter raggiungere il nostro obiettivo. Ci siamo ripresi dai virus di domenica, la squadra si è allenata e da mercoledì c’erano tutti. Se in trasferta soffrono? Bisogna far riferimento a Foligno, dove sono stati molto molto bravi. Questa fa testo, non la sfida di Coppa Italia. E’ una squadra ostica che, cosa fondamentale, si può permettere di perdere. Per il Grosseto è l’inverso, ma ne siamo contenti”.

Convocati Cardelli, Marcu, Romagnoli, Ampollini, Brenna, Ciraudo, Corallini, Dierna, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Montini, Santarelli, Sartorelli, Bacciardi, Bellini, Della Latta, Fiorani, Sabelli, Sacchini, Benedetti, Ciabuschi, Disanto, Ferronato, Gerardini, Marzierli e Riccobono.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri dell’11a giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Follonica Gavorrano (Amadei, Terni)

Fulgens Foligno-Siena (Manzini, Verona)

Ghiviborgo-Cannara (Schmid, Rovereto)

Orvietana-Tau (Ferruzzi, Albano Laziale)

Camaiore-Scandicci (Frazza, Schio)

San Donato Tavarnelle-Prato (Prencipe, Tivoli)

Seravezza-Sansepolcro (Riahi, Lovere)

Sporting Trestina-Poggibonsi (Catalani, Ciampino)

Grosseto-Terranuova Traiana (Gallo, Bologna)

La classifica:

Grosseto 25 punti; Siena 21; Foligno, Tau Altopascio, Seravezza 20; San Donato Tavarnelle, Ghiviborgo 18; Prato 16; Terranuova Traiana 14; Sporting Triestina 11; Orvietana, Aquila Montevarchi 10; Scandicci, Cannara, Camaiore 9; Follonica Gavorrano 8; Sansepolcro 7; Poggibonsi 3.