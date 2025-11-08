BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano torna in campo in quel di Montevarchi dopo il cambio in panchina avvenuto in settimana. Domenica alle 14,30 i biancorossoblù scenderanno in campo agli ordini del nuovo allenatore Lucio Brando e del collaboratore tecnico Daniele Pagliarini, con l’obiettivo di sbloccare il periodo difficile e uscire finalmente dalla striscia di risultati negativi che hanno contraddistinto le ultime settimane.

La classifica dei minerari è infatti ferma da due turni, dopo la sconfitta di Seravezza e quella interna con il Foligno, portando così a sei le gare senza punti da inizio stagione, con due vittorie e due pareggi che hanno portato gli 8 punti attuali, a fronte di 7 gol fatti e 14 subiti.

Una tendenza che il nuovo tecnico del Follonica Gavorrano vuole così provare a invertire. Mister Lucio Brando si è infatti presentato carico in settimana e pronto a dare la scossa che serve alla squadra. «Sicuramente penso che ci sia grossa attesa, grossa curiosità per cominciare a capire se questa squadra ha delle qualità anche morali per reagire alle ultime settimane – analizza il neo tecnico biancorossoblù – Quindi l’augurio è che ci sia la motivazione giusta per affrontare un avversario difficile come l’Aquila Montevarchi. La squadra ha fatto una buona settimana, ha dato segnali di voler cominciare un percorso sicuramente diverso dal punto di vista tecnico-tattico. Ci aspettiamo delle difficoltà legate proprio a questo cambiamento, visto che abbiamo avuto pochi giorni per poter lavorare, ma siamo convinti di poter fare qualcosa di interessante. Quindi non vediamo l’ora che arrivi domenica, abbiamo chiaramente voglia di ricominciare a fare dei punti importanti».

La classifica, in ogni caso, sorride ai padroni di casa, anche se di poco: l’Aquila Montevarchi si trova a 10 punti, appena sopra la zona play out, con due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, 11 gol fatti e 20 subiti. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta subita in casa del Tau Altopascio.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le due squadre, il match del girone di andata dello scorso anno è terminato sull’1-0 per l’Aquila Montevarchi, mentre al ritorno al Malservisi-Matteini è uscito il segno X, con il risultato di 1-1.

Nelle annate precedenti, nella stagione 2023/24 c’era stato un perfetto equilibrio: erano infatti arrivati due pareggi, entrambi per 1-1. La stagione 2020/21 aveva visto la squadra valdarnese vincente sia all’andata che al ritorno (3-0 e 0-1), mentre nell’annata 2019/20 per i biancorossoblù erano arrivati un pareggio e una sconfitta.

Leggermente meglio l’anno precedente, quando la denominazione era ancora Gavorrano 1930: in quel caso le due gare erano terminate con altrettanti pareggi.

Nutrita la batteria di ex in casa Aquila Montevarchi, sono ben quattro: si tratta di Samuele Rosini, Esmeraldo Kondaj, Enrico Tatti e Federico Mencagli, mentre nel Follonica Gavorrano militano Gino Bernardini e Giulio Giordani.