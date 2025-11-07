GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

AMIATA

Fino al 10-11-2025 – Pieraccini: «La scelta del comune di sostenere il cinema ha avuto successo». Al via la programmazione invernale

CAPALBIO

Fino al 9-11-2025 – Weekend al Nuovo Cinema Tirreno: in sala “La vita va così”, “Cinque secondi” e “After the hunt”

GAVORRANO

7-11-2025 – Ad Amorvino ultima serata per Girogustando: incontro tra le chef Federica Ritteri e Maria Probst

GROSSETO

7-11-2025 – Libro “La stagione che non c’era”: presentazione alla Libreria delle ragazze

7-11-2025 – Viaggio di famiglia con “Quei giorni in Provenza”: l’autore presenta il libro al Museo di storia naturale

Fino all’8-11-2025 – “Rumori fuori scena”: la comicità di Michael Frayn apre la stagione teatrale agli Industri

Fino al 9-11-2025 – Torna a Grosseto la “Fiera del disco e del fumetto” con oltre venti espositori

Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MONTEROTONDO MARITTIMA

7-11-2025 – Serata jazz al Teatro del Ciliegio: sul palco tutto il ritmo dei Carl Tonirubbis

PITIGLIANO

Fino al 9-11-2025 – Vino novello, olio nuovo e prodotti tipici: torna la Festa dei Santi Vinai

SABATO 8 NOVEMBRE

AMIATA

8-11-2025 – Autunno a Teatro: ad Arcidosso arriva la celebre “Locandiera” di Carlo Goldoni

CAPALBIO

CIVITELLA PAGANICO

Fino al 9-11-2025 – A Civitella torna la Festa del Bucounto, tra vino novello, olio nuovo, e sapori maremmani

FOLLONICA

8-11-2025 – Il Piccolo Cineclub Tirreno ospita il “Festival Sumud”: due anteprime per raccontare la resistenza palestinese

GROSSETO

8-11-2025 – Trekking in città: appuntamento con “Vivere Grosseto con occhi nuovi, tra arte e spiritualità”

8-11-2025 – Mattina di sport sulle mura, tra camminata e yoga: torna l’iniziativa di Confartigianato

8-11-2025 – Alla chiesa dei Bigi una stagione di concerti con lo Scriabin Concert Series

Fino al 9-11-2025 – “M’ammalia 2025”: un weekend alla scoperta dei piccoli carnivori della Maremma

MASSA MARITTIMA

Fino al 16-11-2025 – “Creare la pace”: a Massa Marittima manifestazione tra arte e condivisione. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

ROCCASTRADA

8-11-2025 – A veglia col Vernacolo: a Ribolla torna sul palco La compagnia dell’Anello

DOMENICA 9 NOVEMBRE

AMIATA

CAPALBIO

CIVITELLA PAGANICO

GROSSETO

9-11-2025 – I bambini creano la loro città ideale: alle Clarisse il laboratorio “ArchiLab”

9-11-2025 – Domenica in città arriva l’Urban trail di Skeep e la Camminata dell’amicizia. Quando lo sport è per tutti

9-11-2025 – “Le terre del sole, storie di Maremma”: serata di musica e poesia al museo di storia naturale

MASSA MARITTIMA

9-11-2025 – Alla scoperta de “I luoghi della Speranza”: tornano i trekking urbani a Massa Marittima

PITIGLIANO

