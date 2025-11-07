ROCCASTRADA – Tre interventi sulla condotta del Fiora per la prossima settimana. Due a Roccastrada e uno a Massa Marittima.

Roccastrada

La prossima settimana AdF sarà al lavoro a Roccastrada per due interventi di manutenzione sulla rete idrica.

Martedì 11 novembre, per i lavori in via Mazzini, dalle 9 alle 11 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Mazzini e piazza Dante Alighieri, con ripristino del flusso salvo imprevisti intorno alle 11.

Giovedì 13 novembre, per intervento in via della Salita, dalle 8.230 alle 12 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico di Roccastrada. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12.

Massa Marittima

Giovedì 13 novembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in largo Donizetti. I lavori sono in programma dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Verdi, via Boito, via Mascagni, via del Mattatoio, vicolo Rossini, piazzale Castellazzo, largo Donizetti, località Bufalona e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12.

