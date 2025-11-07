GROSSETO – È Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto, l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con Il Giunco, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti del nostro territorio.

Nel corso della chiacchierata con Daniele Reali, Biondi parte da un tema che ormai lo accompagna da tempo: il Tortello Maremmano. «Siamo nella fase di elaborazione del dossier – spiega – che servirà per richiedere il riconoscimento IGP. I consulenti esterni, di livello accademico, stanno lavorando e parallelamente stiamo coinvolgendo il territorio. Proprio domani incontrerò l’ITS Agroalimentare per condividere un progetto con gli studenti. È un percorso lungo, ma ci auguriamo di poter avere buone notizie entro la fine del 2026, quando l’associazione potrà trasformarsi in comitato promotore per la richiesta ufficiale dell’IGP».

Il dialogo si sposta poi sul tema del centro storico e del commercio. «Il centro storico deve avere nuovi attrattori – sottolinea Biondi –. L’attrazione commerciale da sola non basta più: i consumi sono cambiati e i centri commerciali si sono consolidati. Noi immaginiamo il centro di Grosseto come una grande vetrina della Maremma, dove promuovere i prodotti enogastronomici, il vino e le tradizioni locali».

Infine, Biondi parla di uno degli appuntamenti più attesi e amati del calendario Confesercenti: Giro Gustando. «Chiuderemo questa edizione venerdì 7 novembre con la serata al ristorante Amorvino di Drilli a Gavorrano, ma non è un addio. L’edizione 2025 si concluderà con un pranzo all’Istituto Enogastronomico di Grosseto, data ancora da definire, e poi ci sarà un evento a inizio anno per presentare la decima edizione di Giro Gustando in Maremma e celebrare i 25 anni del marchio lanciato da Confesercenti Siena».

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

Hai qualcosa da dire e vuoi partecipare?

Scrivici una mail a [email protected]

oppure contattaci su WhatsApp al 334.5212000.