CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con il morale alto dopo la vittoria in rimonta contro l’Azzurra Novara, la Blue Factor Castiglione affronta in serie A1 la trasferta in Versilia (alle 20.45 con arbitri Alessandro Eccelsi di Novara e Edoardo Pigato di Montecchio), con molte speranze: l’obiettivo del quintetto di Massimo Bracali è quello di fare risultato Una sfida considerata molto importante per i maremmani, alle prese con qualche problema d’infermeria: non ancora al meglio il capitano Luigi Brunelli, dopo una pallinata al volto che non gli ha permesso nemmeno di essere presente con il Novara e anche per Mattia Maldini, alle prese con una forte contusione e distorsione alla caviglia che deve essere smaltita del tutto. Niente drammi, con il resto del gruppo consapevole di potersela giocare con tutti.

“Andiamo a giocare contro il Forte dei Marmi e vogliamo continuare a fare punti – ha detto Alberto Cabiddu – la vittoria contro il Novara, meritata, ci ha dato morale dopo le quattro sconfitte nelle prime giornate. Non vogliamo fare una passeggiata al Forte – ha detto invece Oscar Lasorsa – e sappiamo che andiamo su una pista difficile, però vogliamo ripetere la grande partita fatta contro il Novara”.

Il Forte in estate è stato rivoluzionato. In panchina è tornato Roberto Crudeli. La società rossoblù ha blindato in porta Riccardo Gnata e affidandosi a quattro giovani fortemarmini: Giovannelli, Cacciaguerra, Chereches e Ciupi. Arrivati gli argentini Duhalde (1998) e la punta della Nazionale under 19 Tomas Lopez (2006), insieme alla solidità di David Ballestero ex Scandiano (1994) e la freschezza del montecchiese Liam Bozzetto (2005) ex Lodi. Altro arrivo dal Trissino via Montebello, Alessandro Checchetto (2005) e in difesa Alex Raffaelli (1998). E poi il ritorno in rossoblù dopo tanti anni in A2, a Camaiore, per l’italo-argentino German Ballestero (1994), figlio del simbolo rossoblù Mauricio Videla.

Turno di Coppa Italia per la squadra di serie A2 della Blue Factor, che tornerà a giocare al Casa Mora contro l’Mgm Cresh Eboli. All’andata fu sconfitta per 6-5, al pala Dirceu, dopo una clamorosa rimonta che però non bastò a recuperare fino alla fine.

In pista l’Under 17 Lo Scoiattolo, domenica alle 11, che giocherà per il quinto turno al Casa Mora contro i Pumas Ancora Viareggio B. Anche l’Under 15 (nella foto d’archivio), dopo la vittoria nel recupero contro il Cp Grosseto per 10-0, si prepara a dar battaglia allo StartirtPrato: al Casa Mora fischio d’inizio domani sabato alle 15.30.

La classifica di A1

Trissino 15 punti; Hrc Monza (6) 14; Cgc Viareggio 13; Bassano 11; AW Lodi 10; Follonica 8; Sarzana 7; Valdagno 6; Cp Grosseto 5; Forte dei Marmi 4; Afp Giovinazzo, Azzurra Novara, Castiglione 3; Breganze 0

Dopo il nono posto conquistato a Eurockey in Spagna, nel recupero della quinta giornata l’Under 15 targata La Scala ha battuto il Cp Grosseto B con un netto 10-0. Gara sempre condotta dai castiglionesi, avanti 6-0 alla fine del primo tempo. Alla fine tripletta per Bacci, doppiette per Stoluto, Sforzi e Bagnoli e gol di Pucillo.

U15, La Scala Castiglione-Cp Grosseto B 10-0

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, Andrea Asta; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

CP GROSSETO: Marco Mori; Niccolò Amerighi, Gabriele Denaro, Alice Sorbo, Alessandro Marinoni, Gabriele Sorbo, Elias Bordan, Viola Ugas. All. Emilio Alberto Minchella.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (6-0) 2’16 Bagnoli (C), 4’11 e 6’02 Sforzi (C), 8’22 Stoluto (C), 11’00 Bacci (C), 14’02 Bagnoli (C); st 0’09” Bacci (C), 16’55 Stoluto (C), 19’49 Bacci (C).

La classifica

Cp Grosseto A, Cgc Viareggio, Castiglione 15 punti; Sarzana A 12; Rot.ca Camaiore 7;

Follonica, Sarzana B 6; Versilia HForte 4; Prato, Spv Viareggio 3; Siena 1; Cp Grosseto B 0

