BAGNO DI GAVORRANO – Notte di paura in via XX Settembre, dove questa notte poco dopo le 2 due macchine sono state avvolte dalle fiamme. Il rogo ha fatto scattare l’allarme tra i residenti, svegliati dal crepitio e dal fumo denso che si è alzato nel cuore del paese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, impedendo che le fiamme si estendessero ad altri veicoli parcheggiati o alle case. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Dalle prime informazioni le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona avrebbero ripreso una persona con il volto travisato mentre si avvicinava alle auto e appiccava il fuoco, facendo ipotizzare un atto doloso.

Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per risalire all’autore del gesto e chiarire eventuali motivazioni. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la paura tra i residenti è stata tanta.