GROSSETO – Ci sono tre persone ferite in un incidente avvenuto pochi minuti fa al semaforo di via Sonnino, a Grosseto, all’incrocio con via Ximenes.

Nell’incidente sono coinvolte due automobili, una delle quali si è ribaltata sulla carreggiata.

In una delle auto viaggiava una ragazza, nell’altra (quella ribaltata) una coppia di 60 anni.

Sul posto la Croce rossa di Grosseto e la Misericordia oltre ai Vigili del fuoco e la Polizia municipale per rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.

Le tre persone ferite sono state trasferite in ospedale.