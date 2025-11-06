MANCIANO – Dopo il progetto “Stai nel chill”, dedicato ai giovani e agli spazi di socialità, l’amministrazione comunale di Manciano, con l’assessorato alle Politiche giovanili, lancia una nuova iniziativa rivolta a ragazzi e adulti: un corso di scacchi gratuito organizzato in collaborazione con l’associazione Asd Mattoallaprossima.

Le lezioni prenderanno il via domenica 9 novembre al Circolo Arci di Manciano (via Marsala, 103) e si terranno ogni domenica dalle ore 18.00 alle 20.00.

Il corso, gratuito e aperto a tutti a partire dagli 8 anni, si concluderà con una simultanea finale che coinvolgerà tutti i partecipanti.

«Dopo il progetto ‘Stai nel chill’, con cui abbiamo voluto creare nuovi spazi di incontro e di espressione per i ragazzi – dichiara il vicesindaco Roberto Bulgarini, con delega alle Politiche giovanili – proseguiamo con un’attività che unisce divertimento, logica e socialità. Gli scacchi sono un ottimo strumento educativo, perché sviluppano concentrazione, rispetto delle regole e capacità di pianificazione. Sono un gioco senza età, che unisce le generazioni e favorisce l’incontro e la conoscenza reciproca, permettendo a giovani e adulti di condividere un’esperienza stimolante e formativa. È un modo per stare insieme in modo costruttivo e inclusivo, aprendosi anche a più generazioni».

L’iniziativa rientra nel programma di attività promosse dal Comune di Manciano per incentivare la partecipazione giovanile e la crescita di una comunità attiva, curiosa e collaborativa.