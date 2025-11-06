Foto di repertorio

GROSSETO – Si chiude a Grosseto la stagione dell’Atletica Toscana, e si chiude con l’ultima prova del Trofeo Toscano di Marcia che animerà la pista del campo Scuola Bruno Zauli nel pomeriggio di sabato 8 novembre. Otto le gare in programma, a partire dai giovanissimi Esordienti alle 15:00, con la conclusione affidata alle categorie assolute che vedranno al via alcuni dei migliori specialisti della regione.

Per gli uomini la partenza è fissata alle 16:50, per le donne alle 17:15. In entrambi i casi la distanza sarà quella dei 3.000 metri. L’Atletica Grosseto Banca Tema si presenterà al via con tutti i suoi specialisti. Al termine delle gare è prevista la premiazione del Campionato di Società 2025 e del Trofeo, che come ogni anno ha caratterizzato tutta la stagione dell’atletica regionale all’aperto.