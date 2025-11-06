FOLLONICA – Cambiano i sensi di marcia in due strade della città, come segnalano il sindaco e l’assessore alla Mobilità: L’Amministrazione comunale di Follonica, in un’ottica di costante attenzione alla sicurezza dei cittadini e in risposta alle numerose segnalazioni pervenute, ha approvato con la delibera 321 del 30 ottobre 2025 alcune modifiche immediate alla viabilità in due importanti intersezioni cittadine, interventi che mirano a prevenire incidenti in punti critici individuati anche grazie al contributo dei residenti”.

Cosa cambia

Le modifiche, che saranno eseguite con l’installazione della nuova segnaletica verticale e orizzontale, riguardano l’intersezione via Isola di Cerboli – via Litoranea, con l’istituzione di un senso unico di marcia in via Isola di Cerboli con direzione da via Litoranea a via Isola di Caprera e con direzione da via Litoranea a via Isola d’Elba, e l’intersezione via Monte Cevedale – via Monte Bianco, con l’istituzione di un senso unico di marcia in via Monte Cevedale con direzione da via Monte Grappa a via Monte Bianco e con direzione da via Monte Cervino a via Monte Bianco.

Questi interventi, pur essendo in previsione di un più ampio aggiornamento del Piano generale del Traffico urbano, sono stati ritenuti “urgenti e necessari per anticipare i tempi e garantire un’immediata maggiore sicurezza”.

Il sindaco Matteo Buoncristiani ha sottolineato l’importanza dell’ascolto attivo, dichiarando: “La sicurezza dei nostri concittadini è un impegno primario e non negoziabile. Questa delibera è la dimostrazione che l’Amministrazione è pronta ad agire con tempestività quando la situazione lo richiede. Abbiamo valutato i dati di incidentalità e, soprattutto, abbiamo ascoltato le voci dei cittadini, che ci hanno indicato la pericolosità di questi incroci. Le modifiche approvate ci permettono di intervenire subito, in attesa della redazione finale del nuovo Piano urbano del Traffico. In questo modo proveremo a cambiare la situazione, mirando alla sicurezza e valutandone gli effetti”.

L’assessore alla Mobilità Sandro Marrini ha evidenziato l’obiettivo tecnico dell’intervento: “L’obiettivo di queste modifiche è molto chiaro: snellire il traffico e ridurre drasticamente le situazioni di potenziale conflitto nei punti più critici. L’istituzione dei sensi unici in queste aree non è solo un atto burocratico, ma una misura concreta di prevenzione. Chiediamo a tutti gli utenti della strada la massima attenzione alla nuova segnaletica che verrà installata e la collaborazione nell’adeguarsi alle nuove direttive di marcia, fondamentali per la sicurezza di tutti.”

L’Amministrazione ha dichiarato l’immediata eseguibilità della delibera, consentendo l’avvio celere delle procedure per l’installazione della segnaletica.