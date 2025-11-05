GROSSETO – È Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con Il Giunco, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti del nostro territorio.

Nell’intervista, condotta dal direttore Daniele Reali, il primo cittadino ha parlato del futuro politico di Grosseto in vista delle amministrative del 2027, quando terminerà il suo secondo mandato. «Certo, c’è già qualcuno che penso possa essere all’altezza – ha detto – ma sarà fondamentale che la scelta avvenga in modo condiviso all’interno della coalizione. Siamo una coalizione composita, con tante anime: per questo il mio auspicio è che non venga imposto alcun candidato da alcun partito, ma che si arrivi a una decisione collegiale».

Vivarelli Colonna ha poi affrontato il tema del suo nuovo impegno al Ministero degli Esteri, dove collabora con Antonio Tajani: «Mi vedo molto bene in questo ruolo – ha spiegato – perché il ministro sta portando avanti una profonda riforma, creando di fatto un ministero “bicapite”, uno più istituzionale e uno sugli affari commerciali. Mi sto dando molto da fare, anche grazie al supporto della struttura comunale e di Fausto Turbanti, per portare risultati a Grosseto e per proseguire questa esperienza anche oltre i confini cittadini».

Spazio infine all’internazionalizzazione di Grosseto dopo l’arrivo in città della delegazione cinese di Namping. «Già nei prossimi giorni – ha annunciato il sindaco – saremo a Barcellona, il 10 e 11 novembre, per valutare nuove opportunità di gemellaggio: con Barcellona, con Siviglia o con una città più simile a Grosseto, come Salò. E poi ci saranno Londra, la Colombia e i Balcani. Vogliamo che Grosseto sia conosciuta sempre di più fuori dai propri confini».

