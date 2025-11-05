GROSSETO – Lo scorso fine settimana si è tenuta a Firenze la prima prova del Campionato regionale silver duo di federazione. All’interno di questa competizione, la classifica è data dalla somma dei punteggi di due ginnaste a tutti gli attrezzi e, anche questa volta, i successi non si sono fatti attendere.

Nella categoria LB3 una pioggia d’oro: vincono le allieve 1 Margherita Rossi e Ede de Santis, le allieve 2 Gioia Greco e Maria Gisella gaggioli e primo posto nella categoria open anche per Viola Bentivoglio Giulia Zoppas.

Passando all’LC3, salgono sul primo gradino del podio nella categoria allieve 2 Miriam di Gregorio e Emma Mori, nella allieve mix Mia Del Ghianda e Aurora Romiti, nella allieve 4 Daria Pezzuto e Giulia Lori. Sempre medaglia d’oro nella categoria Open per le sorelle Girelli Perla e Luce e nella senior mix per Linda Zambernardi e Martina Radiconi.

Per concludere questa giornata all’insegna dell’oro, nella categoria LD3 junior 1, si laureano campionesse regionali Greta Burgassi e Chiara Minelli, mentre nella open Alessia Lori e Petra Parmesani.

Nello stesso fine settimana si è inoltre tenuta a Montevarchi la seconda prova del campionato regionale individuale silver di federazione categoria eccellenza in cui le atlete della polisportiva grossetana hanno dimostrato tutto il loro talento, sebbene al debutto in questo campionato. Ottime le prove di Greta Burgassi che sfiora il podio classificandosi al 4 posto, Chiara Minelli che ottiene un buon sesto posto e Linda Zambernardi.

Le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali si ritengono soddisfatte dai risultati ottenuti dalle proprie allieve e sono pronte per il prossimo fine settimana che le vedrà nuovamente in gara, questa volta Camaiore con le ginnaste della categoria LB3.