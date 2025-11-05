ALBINIA – Tre conferenze pubbliche per informare e informarsi sul come conferire al meglio i rifiuti sia solidi che casalinghi e questo, al fine ultimo di poterli riciclare in modo corretto per una successiva trasformazione utile.

Questo è lo scopo dell’associazione culturale Incontriamoci impegnata da mesi, per trovare esperti del settore e organizzare gli eventi mirati all’argomento nel mese di novembre. Incontriamoci, nel predisporre date e conferenzieri esperti, si è avvalsa del patrocinio de Comune di Orbetello e dell’Unicoop Etruria (presente agli incontri anche l’attuale assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Ivan Poccia).

Luogo degli incontri (tutti aperti al pubblico e gratuiti) è la sala parrocchiale di Albinia. Il primo incontro in programma è quello di giovedì, 6 novembre, con inizio alle 16. Protagonista del pomeriggio sarà la Sei Toscana che chiarirà il suo ruolo nel Comune di Orbetello e nei comuni limitrofi. A relazionare per la Sei Toscana, sarà Elisa Dei, addetta all’ufficio comunicazioni e relazioni istituzionali.

Secondo appuntamento, quello organizzato per il 20 novembre (sempre alle 16 nella sala parrocchiale di Albinia) con “I danni dei rifiuti nell’equilibrio ambientale”. Relatore sarà Matteo Baini, ricercatore dell’Università di Siena.

Terzo ed ultimo incontro sarà quello organizzato per il 27 novembre. Protagonista di quest’ultimo incontro sarà l’Unicoop Etruria che, grazie ai suoi esperti, spiegherà ai presenti il suo ruolo nelle azioni di riduzione dell’impatto ambientale. L’argomento sarà dibattuto dal responsabile settore soci Matteo Dorelli. L’importanza e l’attualità del tema sviscerato durante i tre incontri organizzati ad Albinia da Incontriamoci,avvalora l’impegno dell’associazione nella difesa dell’ambiente.