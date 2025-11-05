GROSSETO – È partita la Coppa di Tennis targata Uisp Grosseto, manifestazione che coinvolge una cinquantina di giocatori dei circoli maremmani e che si articola nelle due categorie Silver e Gold. La prima è dedicata agli appassionati non agonisti, mentre la Gold accoglie i giocatori più esperti con classifica fino a 4/1 nel singolare e 3/3 nel doppio. Il torneo si disputa con la formula di due singolari e un doppio, in incontri al meglio dei due set da sei game, con eventuale tie break ai dieci punti nel terzo set.

La prima giornata della Coppa Silver ha offerto confronti equilibrati e ricchi di intensità. Al Tennis Club Ribolla la squadra di Bagno di Gavorrano ha avuto la meglio per 2 match a 1, mentre sui campi di Piombino l’Atp Piombinese ha superato Uisp Grosseto 1 per 2-1, rimontando dopo un inizio in salita. Vittoria netta per Porto Ercole, che ha superato Uisp Grosseto 2 con un secco 3-0. Più combattuta la sfida tra Castel del Piano e Atletico Ribolla e terminata con la vittoria di quest’ultima formazione per 2-1.

Il calendario della seconda giornata prevede nuovi incontri destinati a delineare le prime gerarchie del torneo. Sabato 8 novembre alle 15 è in programma Castel del Piano-Tc Ribolla, mentre domenica 9 novembre si giocheranno Bagno di Gavorrano-Atp Piombinese alle 9.30, Atletico Ribolla-Porto Ercole alle 9, e il derby Grosseto 2-Grosseto 1 alle 10.

Dalla prossima settimana entrerà in scena anche la Coppa Gold, che vedrà impegnati i tennisti più esperti del circuito Uisp Grosseto.