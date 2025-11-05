ORBETELLO – Approvata la graduatoria definitiva dei “contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025” di Orbetello.

La graduatoria è stata pubblicata in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy e riporta solo l’indicazione del numero assegnato alla pratica (che è stato precedentemente comunicato ai richiedenti il beneficio).

La graduatoria è consultabile sul sito internet del Comune di Orbetello nella sezione riguardante il servizio politiche abitative o presso l’Ufficio Urp, piazza Plebiscito 1, Orbetello piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.