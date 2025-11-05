SANTA FIORA – Chiude temporaneamente il parco della Peschiera di Santa Fiora. A farlo sapere è il Comune: “A seguito della scadenza della concessione, è stata disposta la chiusura del Parco della Peschiera al fine di consentire l’esecuzione di alcuni lavori di ripristino delle staccionate ed altre manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutto il parco”.

“È infatti opportuno che i lavori di manutenzione di svolgano all’interno del Parco senza la presenza di visitatori, per ovvi motivi di sicurezza e fluidità delle lavorazioni. Il Parco della Peschiera, quotidianamente frequentato da cittadini, famiglie, turisti e bambini, richiede infatti un elevato standard di sicurezza. I lavori saranno avviati con la massima urgenza per consentire una riapertura nel più breve tempo possibile”.

Il Comune provvederà a informare la popolazione sulla data di riapertura del Parco.