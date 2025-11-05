BAGNO DI GAVORRANO – La società Us Follonica Gavorrano comunica l’arrivo del nuovo allenatore Lucio Brando.

A mister Brando è affidata la guida tecnica della rosa della prima squadra, che milita nel girone E di Serie D, per il prosieguo della stagione.

Brando, classe 1971 originario di Biella, vanta un profilo solido nel panorama calcistico nazionale. Nel corso della sua carriera ha infatti guidato realtà strutturate e competitive come Fiorenzuola, Mantova, Legnano, Pianese, Dolomiti, Prato e, nell’ultima stagione, Seravezza Pozzi. Grande esperienza per un bagaglio tecnico e umano che ora metterà al servizio della squadra biancorossoblù.

Lucio Brando ha diretto il primo allenamento con il gruppo nella giornata di ieri, martedì 4 novembre. «Sono carico, arrivo sicuramente con la consapevolezza delle difficoltà ma con la positività e la consapevolezza di riuscire a fare un buon lavoro, questo è ciò che ci auguriamo tutti. La classifica non piace a nessuno, non piace a me, non piace ai giocatori e non piace alla società, ma siamo qua per lavorare e per cercare di invertire la rotta».

Contestualmente, la società comunica anche che Francesco Baiano e il suo vice allenatore Stefano Pieri non fanno più parte dello staff tecnico del Follonica Gavorrano. Dalla società i più sentiti ringraziamenti per la professionalità e il lavoro svolto, con i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere (nelle foto mister Lucio Brando con il direttore sportivo Jacopo Galbiati).