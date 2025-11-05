MONTALCINO – Sono ancora in corso le ricerche della giovane Viktoria Peroni, la ragazza di 20 anni scomparsa da ieri da Montalcino, al confine con la provincia di Grosseto.

Il Comune di Montalcino ha reso notre le caratteristiche della ragazza: «È alta 170 centimetri, si è allontanata da casa senza cellulare, Indossa pantaloni grigi, zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca; i capelli sono castani chiari, a caschetto fino alle spalle, occhi celesti».

Le ricerche sono partite ieri alle 14. Oltre ai volontari l’elicottero dei Vigili del fuoco ha sorvolato la zona e più a bassa quota anche un drone sta perlustrando l’area.

«Le ricerche si stanno concentrando in tutto il territorio di Montalcino, impegnati circa 250 persone tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, volontari della Protezione Civile e cittadini di Montalcino; sul posto anche cani molecolari e droni. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura in stretta collaborazione con il sindaco Silvio Franceschelli» afferma il Comune di Montalcino.