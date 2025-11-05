La Maremma torna tra le eccellenze toscane premiate dalla stampa internazionale. Nell’articolo “13 of the best things to do in Tuscany” (letteralmente “13 delle migliori cose da fare in Toscana) pubblicato da The Times nel luglio 2025, la regione viene celebrata per i suoi tratti più autentici, riservati e naturalistici, emblemi di una Toscana diversa rispetto ai grandi circuiti turistici.
La giornalista Louise Roddon, rinomata per i particolari articoli sui viaggi, nell’articolo dà tredici suggerimenti. La Maremma si distingue proprio negli ultimi punti, dove viene menzionata esplicitamente o si riconosce maggiormente nei paesaggi suggeriti:
-
Spiagge selvagge (punto 11): la costa meridionale toscana viene consigliata per le sue spiagge tranquille, meno affollate rispetto alle località settentrionali. Marina di Alberese e il promontorio dell’Argentario sono citati come mete ideali per relax e natura.
-
Le terme di Saturnia (punto 12): nel cuore della Maremma, rappresentano da secoli una meta di benessere, apprezzata tanto dai locali quanto dai turisti per le proprietà terapeutiche delle acque e l’autenticità del luogo, lontano dai grandi centri.
-
Itinerari in auto tra campagne, vigneti e borghi (punto 13): queste esperienze sono tipiche della Maremma, dove si possono scoprire paesaggi rurali, mercatini, cappelle romaniche e borghi antichi immersi nella quiete.
La Maremma, in questo modo, emerge ancora nella testata The Times come una destinazione di eccellenza per chi cerca il volto più vero, verde e “segreto” della Toscana: una terra di cammini storici, mare incontaminato, acque termali e atmosfere agricole che trasmettono il fascino di una regione tutta da riscoprire.
Rispetto alle mete più celebri e affollate del nord, la Maremma si propone come alternativa elegante e sostenibile, salendo così alla ribalta internazionale insieme alle sue migliori tradizioni e paesaggi.