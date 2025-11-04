MONTALCINO – Sono in corso dalle 14 di oggi pomeriggio le ricerche di Viktoria Peroni, una ragazza di 20 anni scomparsa da Montalcino, al confine con la provincia di Grosseto.

«La ragazza che è alta 170 centimetri, si è allontanata da casa senza cellulare – rende noto il Comune di Montakcino -. indossa pantaloni grigi, zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca; i capelli sono castani chiari, a caschetto fino alle spalle, occhi celesti».

La Prefettura sta coordinando le ricerche condotte dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri, dalla polizia municipale e volontari della Protezione Civile, in azione anche i droni con gli infrarossi per le ricerche notturne e le unità cinofile. Le ricerche si stanno concentrando su una zona boschiva alle porte del paese, dove la giovane sarebbe stata vista un’ultima volta.

Sul posto stanno operando squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca, squadre cinofile e droni per il monitoraggio dell’area.

Nelle prime ore del pomeriggio è stato inoltre effettuato un sorvolo dell’area interessata con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

Alle operazioni di ricerca partecipano anche circa 40 volontari appartenenti alle associazioni di volontariato del territorio.

Le ricerche proseguono senza sosta.