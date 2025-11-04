MONTALCINO – Sono in corso dalle 14 di oggi pomeriggio le ricerche di Viktoria Peroni, una ragazza di 20 anni scomparsa da Montalcino, al confine con la provincia di Grosseto.
«La ragazza che è alta 170 centimetri, si è allontanata da casa senza cellulare – rende noto il Comune di Montakcino -. indossa pantaloni grigi, zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca; i capelli sono castani chiari, a caschetto fino alle spalle, occhi celesti».
Sul posto stanno operando squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca, squadre cinofile e droni per il monitoraggio dell’area.
Nelle prime ore del pomeriggio è stato inoltre effettuato un sorvolo dell’area interessata con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Arezzo.
Alle operazioni di ricerca partecipano anche circa 40 volontari appartenenti alle associazioni di volontariato del territorio.
Le ricerche proseguono senza sosta.