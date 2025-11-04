GROSSETO – Il partito nato dal movimento Drin Drin si chiama Ora! e ha celebrato il suo congresso fondativo lo scorso 12 ottobre ad Abano Terme. Alberto Forchielli ne è il Presidente, Michele Boldrin il segretario. «Quasi gli unici senior in un partito dalla base giovanissima, che ha raccolto nel giro di un anno 14.500 iscrizioni, grazie al passaparola e ad un’efficace campagna sui social» scrivono dal partito che venerdì 7 novembre si presenterà anche a Follonica con la presenza di Leonardo Batini, membro del Direttivo nazionale, Sandro Degli Innocenti, coordinatore regionale Toscana e Leonardo Raspanti, membro dell’Assemblea nazionale e dell’Assemblea regionale in quota Grosseto.

«Con gli oltre 300 delegati, coi referenti territoriali e gli iscritti ci presenteremo alla popolazione in 170 comuni italiani, in una coordinata galassia di oltre 190 eventi, banchetti informativi e conferenze stampa. Con questo sforzo congiunto desideriamo presentare al Paese le nostre idee e le nostre proposte per far tornare a crescere l’Italia: dalla riforma dell’istruzione all’aumento degli stipendi, dalla politica estera alla tutela dei diritti, dall’energia al welfare sostenibile».

Sandro Degl’Innocenti, coordinatore regionale, afferma: «Decine di volontari contribuiscono con entusiasmo in tutta la Toscana a questa prima prova della nostra macchina territoriale. Siamo felici di avere presidi in ogni provincia e di vedere gruppi affiatati che si impegnano per un progetto comune. Invitiamo quindi i cittadini toscani a venirci a trovare e a conoscere le persone e le idee, e unirsi a questa comunità giovane e capace per dare al paese un futuro migliore.»

I comuni toscani in cui si terranno gli eventi di Ora! sono Arezzo, Cascina, Fiesole, Firenze, Follonica, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Pontedera, Prato, Scandicci, Siena, Viareggio, Vinci.