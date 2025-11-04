MARSILIANA – E’ venuta a mancare nella notte, nella sua casa a Marsiliana, Antonella Fontana, 55 anni. La donna, da lunedì mattina, ha inizia a sentirsi male e durante la notte la situazione è precipitata.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei medici che sono arrivati nella sua casa in piena notte. A Marsiliana è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso ma per Antonella non c’era più niente da fare.

Antonella Fontana lascia due figli. La donna, che era una delle custodi del campo sportivo dove gioca la squadra che milita nel campionato di Seconda categoria, era anche una dirigente del sodalizio presieduto da Tiziana Tundo.

“Siamo sconvolti per quello è successo ad Antonella – ha detto la presidente -. Prima di tutto era un’amica e una collaboratrice instancabile. E’ una grande perdita per tutti noi e per la nostra comunità. La società Marsiliana si stringe al dolore della famiglia”.