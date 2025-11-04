FOLLONICA – Il Comune ha pubblicato nuovamente un avviso di concorso per assunzione di un funzionario amministrativo per l’ufficio Turismo e Marketing.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA – disponibile all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f6a3ed6a80aa4355b0c3fcab569a63d1 secondo le istruzioni specificate nel bando stesso.

Per consultare l’avviso integrale e quindi i requisiti di ammissione, gli approfondimenti sul profilo professionale, il dettaglio della presentazione delle domande di ammissione e della documentazione, i motivi di esclusione e le modalità di svolgimento della procedura selettiva, il programma di esame e le specifiche relative all’assunzione, è possibile consultare la rete civica al alla sezione “Amministrazione trasparente“, oppure sul Portale Unico del Reclutamento InPa.

Le domande di ammissione devono essere inviate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 17 novembre 2025.