GROSSETO – Il questore di Grosseto ha chiuso per 15 giorni un locale pubblico nella zona di via de Barberi, a Grosseto.

La decisione come specifica la nota della Questura, è stata presa a seguito del «verificarsi di recenti e gravi episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, in conseguenza ai ripetuti episodi di violenza accaduti nel corso degli ultimi mesi, che hanno visto protagonisti diversi avventori del locale, iniziati all’interno dell’esercizio pubblico per poi spostarsi all’esterno».

Per questo la Questura, per tutelare l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e di prevenire il ripetersi di situazioni di pericolo, ha disposto la chiusura temporanea dell’attività attraverso la divisione Polizia amministrativa.

La Questura ribadisce inoltre che «rimane alta l’attenzione nell’attività di prevenzione nei locali dediti alla somministrazione di bevande alcooliche, finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza di tali esercizi».