FOLLONICA – Una mattinata dedicata al ricordo dei caduti per l’Indipendenza, l’Unità e la Libertà dell’Italia: martedì 4 novembre Follonica ha celebrato la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

Il sindaco Matteo Buoncristiani, insieme alle forze dell’ordine, alle associazioni e ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Consiglio comunale, ha portato l’omaggio ai monumenti dei caduti presenti in città.

Momento chiave, come potete vedere qui sotto dalle foto scattate da Giorgio Paggetti, la deposizione di una corona al monumento nel parco della Rimembranza.