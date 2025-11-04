GROSSETO – Per la Gea Basketball Grosseto arriva mercoledì sera alle 21,15 il primo esame di maturità della stagione, sul parquet dello Studio Arcadia Valdicornia a Campiglia Marittima. Nelle prime cinque giornate i ragazzi di Silvio Andreozzi non hanno trovato avversari in grado di imporre uno stop. Nell’Opening Day la Juve Pontedera s’è arresa di sei punti, dopo un supplementare, mentre nelle altre quattro settimane si sono registrati successi dei biancorossi dai 19 al 29 punti.

Il quintetto del Valdicornia ha perso a Pescia alla terza giornata, aggiudicandosi tutti gli altri confronti disputati.

La partita si preannuncia spettacolare tra due sfidanti interessanti ovvero l’unica squadra imbattuta, la Gea, e una delle tre formazioni che la seguono a una sola partita di distanza.

Approfittando del fatto che la gara con Lucca Sky Walkers si è messa in discesa molto presto, l’allenatore biancorosso ha fatto riposare i giocatori che ha utilizzato maggiormente in questo inizio di stagione per averli più riposati per la super sfida di mercoledì a Campiglia Marittima.

“Quello del Venturina – sottolinea Andreozzi – è un campo che è sempre stato difficile, caldo. Stavolta poi di mercoledì sera, un infrasettimanale e sarà una partita tosta, bella da vedere. Vediamo ora di giocarla al massimo. E’ una gara che si prepara da sola, i ragazzi non hanno bisogno di stimoli”.

Furi e compagni viaggiano in questi primi cinque a una straordinaria media punti segnati di 90 (65,8 quella del Venturina), mentre i livornesi hanno una difesa che di media subisce appena 60,2 punti (72 la Gea). Il miglior realizzatore dello Studio Arcadia è tra l’altro l’ex Gea Jacopo Biagetti, con 68 punti. Il bomber biancorosso è invece Davide Liberati, salito a 84 punti, con Alessandro Banchi a 78.

Per quello che riguarda la lista dei convocati, le uniche variazioni rispetto a domenica scorsa riguarderanno i giovani under, con Venezia, Fommei e Grascelli che hanno dato la loro disponibilità. I rientri di Baccheschi e Romboli dovrebbero avvenire in occasione del confronto di domenica scorsa contro il Castelfranco Frogs.

I convocati: Banchi, Scurti, Ignarra, Furi, Ense, Mari, Liberati, Malentacchi, Ciacci, Grascelli, Fommei, Venezia.

I risultati del 5° turno: Carrara Basket Legends-Valdicornia 49-64, Vela Viareggio-CMB Carrara 87-72, Shoemakers Monsummano-Nicola Chimenti Livorno 68-91, Juve Pontedera-Castelfranco Frogs 66-68, Cestistica Audace Pescia-Invictus Livorno 65-73, Gea Grosseto-Lucca Sky Walkers 88-69, Basket Calcinaia-Cus Pisa 76-58, Libertas Lucca-Uisp Donoratico 54-69.

La classifica: Gea Grosseto 10 punti; Valdicornia, Libertas Lucca, Calcinaia 8; Invictus Livorno, Cestistica Pescia, Uisp Donoratico 6; Carrara Legends, Lucca Sky Walkers, Nicola Chimenti Livorno, Monsummano, Vela Viareggio 4; CMB Carrara, Castelfranco, Juve Pontedera, Cus Pisa 2.