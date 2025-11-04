GROSSETO – Un altro weekend di Coppa nel calcio Uisp. Nella Coppa Big quasi completo il quadro dei quarti di finale, con sei squadre che hanno centrato il passaggio del turno. Avanti Serrazzano, 3-1 alla Polverosa (1-1 all’andata), il Vetulonia nonostante il ko per 2-1 in casa del Granducato del Sasso (andata 3-1), il Venturina che batte ancora l’Alberese 1-0, dopo lo 0-2 dell’andata. Successo di misura del Sant’Angelo Scalo che piega 2-1 l’Atletico Grosseto, già sconfitto 0-3 all’andata; il Montemazzano va ko 1-0 con il Paganico dopo essersi imposto all’andata con un sontuoso 8-0. Il Talamone fa 2-1 al Montemerano (andata 1-3). La settima qualificata uscirà dal match di ritorno Gavorrano-Scarlino giovedì 13 novembre, dove si ripartirà dal 2-1 dell’andata.

In Coppa Cherubini, invece, già definito il quadro delle semifinaliste con Torniella e Seggiano che vincono ancora battendo rispettivamente il Boccheggiano 4-3 e l’Argentario 2-1, Magliano e Lido Oasi, entrambe qualificate dopo il 2-2 del match di ritorno.

Dal prossimo weekend spazio al campionato.