GIUNCARICO – Un ordigno bellico è stato ritrovato in una zona boschiva lungo la strada provinciale di Giuncarico.
A segnalarlo è la sindaca di Gavorrano, Stefania Ulivieri, che raccomanda «di tenersi a debita distanza dal luogo del ritrovamento». Si tratterebbe di una bomba di piccole dimensioni, una bomba ad ananas.
Il Comune sottolinea che «è fatto assoluto divieto di oltrepassare la zona delimitata, avvicinarsi, maneggiare o tentare di spostare in alcun modo l’ordigno».
Il ritrovamento è stato segnalato dai carabinieri della Stazione di Gavorrano.
La zona circostante è stata opportunamente delimitata.