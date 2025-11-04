FOLLONICA – Per l’adozione della variante al regolamento urbanistico per l’Ippodromo, gli elaboratili elaborati tecnico/grafici saranno in libera consultazione dal 12 novembre, accedendo al portale del Comune di Follonica al seguente indirizzo:
www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, chiunque ha la facoltà di prendere visione dell’atto adottato e di presentare le osservazioni che ritenga opportune.
• Decorrenza dei termini: Il termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni decorre dalla data di pubblicazione dell’Avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (12 novembre 2025).
• Termine ultimo: La scadenza per la presentazione delle osservazioni è fissata per l’11 gennaio 2026.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Beatrice Parenti, quale Dirigente del III° Settore Pianificazione, email: [email protected] – tel: 056659215